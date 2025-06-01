Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Allein auf der Welt

WarnerStaffel 4Folge 3
Folge 3: Allein auf der Welt

42 Min.Ab 12

Ein kleiner, einsamer Junge namens Aaron ist in mysteriöse Todesfälle verwickelt. Ursache scheint ein riesiger Pilz zu sein. Der schnell wachsende Organismus und das Kind haben eine merkwürdige Verbindung zueinander. Wird der Pilz gestoppt, wird auch Aaron sterben - eine dramatische Situation für das Fringe-Team. Walter kommt dem Jungen während des Falls näher und vertraut sich ihm sogar an. Der Wissenschaftler erzählt ihm von seinem toten Sohn - Peter.

