Fringe - Grenzfälle des FBI

Versuchsperson 9

Staffel 4Folge 4
Versuchsperson 9

Versuchsperson 9Jetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 4: Versuchsperson 9

42 Min.Ab 12

Eine unheimliche blaue Wolke bedroht Olivia. Bei den ständigen Angriffen werden sämtliche metallische Gegenstände von der Energiewolke angezogen. Das Ergebnis sind schreckliche Verwüstungen. Als das Fringe-Team die Erscheinung untersucht, erinnert Walter sich an einen Jungen mit außerkörperlichen Erfahrungen. Steckt wieder einmal eines seiner ehemaligen Cortexipan-Versuchskinder hintern den unerklärlichen Ereignissen? Olivia macht sich auf die Suche nach dem jungen Mann ...

