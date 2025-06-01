Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 16: Nichts ist, wie es scheint
42 Min.Ab 12
Das Team bekommt es mit einem heimtückischen Virus zu tun, das Menschen zu Monstern mutieren lässt. Peter und Olivia ist schnell klar, dass es Parallelen zu einem Fall aus der anderen Zeitlinie gibt. Allerdings erlaubt das FBI nicht, dass sich Olivia in ihr Alter Ego verwandelt - somit sind Peter und Lincoln bei der Lösung des Falls auf sich allein gestellt. Sie machen sich auf die Suche nach Daniel Hicks, der im früheren Fall das zweite Opfer des Virus' war ...
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen