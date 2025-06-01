Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 9: Der Feind meines Feindes
42 Min.Ab 16
Wer steckt hinter den neuen Gestaltwandlern? Dieses Geheiminis ist endlich gelüftet: David Robert Jones hat in beiden Universen Gestaltwandler eingesetzt, um ein Mineral in seinen Besitz zu bringen. Damit würde eine ungeheure Energiequelle in seine Macht gelangen - stark genug, um beide Universen zu vernichten. Als das Fringe-Team diese schreckliche Bedrohung entdeckt, sind beide Seiten gezwungen, nun tatsächlich zusammen zu arbeiten. Nur so können die Welten gerettet werden ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
