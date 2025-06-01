Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Der Feind meines Feindes

WarnerStaffel 4Folge 9
Der Feind meines Feindes

Der Feind meines FeindesJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 9: Der Feind meines Feindes

42 Min.Ab 16

Wer steckt hinter den neuen Gestaltwandlern? Dieses Geheiminis ist endlich gelüftet: David Robert Jones hat in beiden Universen Gestaltwandler eingesetzt, um ein Mineral in seinen Besitz zu bringen. Damit würde eine ungeheure Energiequelle in seine Macht gelangen - stark genug, um beide Universen zu vernichten. Als das Fringe-Team diese schreckliche Bedrohung entdeckt, sind beide Seiten gezwungen, nun tatsächlich zusammen zu arbeiten. Nur so können die Welten gerettet werden ...

