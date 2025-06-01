Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

2036

WarnerStaffel 4Folge 19
2036

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 19: 2036

42 Min.Ab 16

Boston, 2036: Schon vor Jahren haben die Beobachter die Macht an sich gerissen und die Menschheit brutal unterdrückt. Die meisten Menschen leben als angepasste Loyalisten, doch im Geheimen regt sich immer noch Widerstand. Als die immer noch bestehende Fringe-Division an den in Bernstein eingeschlossenen Walter Bishop gerät, keimt neue Hoffnung auf. Doch schnell ist klar, dass Walters Gehirn stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist ...

