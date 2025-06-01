Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Prophezeiung

Prophezeiung

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 10: Prophezeiung

Emily, ein junges Mädchen, sieht anscheinend in die Zukunft. Ihre Visionen hält sie in Zeichnungen fest, und immer wieder erfüllen sich ihre schrecklichen Vorahnungen. Denn eines haben ihre Bilder gemeinsam: Immer geht es um den Tod. Als Emily ein furchtbares Bombenattentat in einem Gerichtsgebäude vorhersieht, wird das Fringe-Team aktiv. Olivia und Peter versuchen alles, um zu verhindern, dass sich auch diesmal die Prophezeiung erfüllt ...

