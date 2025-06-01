Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 10: Prophezeiung
42 Min.Ab 16
Emily, ein junges Mädchen, sieht anscheinend in die Zukunft. Ihre Visionen hält sie in Zeichnungen fest, und immer wieder erfüllen sich ihre schrecklichen Vorahnungen. Denn eines haben ihre Bilder gemeinsam: Immer geht es um den Tod. Als Emily ein furchtbares Bombenattentat in einem Gerichtsgebäude vorhersieht, wird das Fringe-Team aktiv. Olivia und Peter versuchen alles, um zu verhindern, dass sich auch diesmal die Prophezeiung erfüllt ...
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
