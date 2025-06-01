Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Der Berater

WarnerStaffel 4Folge 18
Der Berater

Der BeraterJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 18: Der Berater

42 Min.Ab 12

Als im Paralleluniversum drei Menschen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen, sterben auf der hiesigen Seite die Alter Egos dieser Menschen an denselben Verletzungen. Um bei der Aufklärung des Falls zu helfen, wird Walter auf die andere Seite geschickt. Wenig später erliegt auf beiden Seiten gleichzeitig eine Frau den Folgen eines Autounfalls. Schnell ist klar, dass Jones hinter den mysteriösen Vorfällen steckt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen