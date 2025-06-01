Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 7: Mauerblümchen
42 Min.Ab 12
Eugene ist mit einem Gendefekt geboren worden, an dem er fast gestorben wäre. Dank einiger Wissenschaftler von Massive Dynamic hat er überlebt. Doch bei den Experimenten wurden seine Zellen verändert. Nun ist er praktisch unsichtbar, da er sich perfekt seiner jeweiligen Umgebung anpasst. Allerdings kann er für kurze Zeit sichtbar werden und so endlich am normalen Leben teilnehmen. Nur braucht er dafür die Pigmente seiner Mitmenschen - für die Spender bedeutet das den Tod ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen