Galileo
Folge vom 27.04.2019: 10 Fragen an einen Kampfhundbesitzer
27.04.2019
Listenhunde sind Hunde, die per Gesetz als gefährliche oder potentiell gefährliche Hunde angesehen werden. Der Staffordshire-Terrier steht in Deutschland in den meisten Bundesländern auf der Liste, weil in der Vergangenheit Vertreter dieser Rasse in tödlichen Attacken verwickelt waren. "Galileo" hat Staffordshire-Terrier-Dame Pina und ihren Besitzer besucht und mit unbequemen Fragen konfrontiert. Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
