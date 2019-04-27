Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

10 Fragen an einen Kampfhundbesitzer

ProSiebenFolge vom 27.04.2019
10 Fragen an einen Kampfhundbesitzer

Galileo

Folge vom 27.04.2019: 10 Fragen an einen Kampfhundbesitzer

53 Min.Folge vom 27.04.2019Ab 12

Listenhunde sind Hunde, die per Gesetz als gefährliche oder potentiell gefährliche Hunde angesehen werden. Der Staffordshire-Terrier steht in Deutschland in den meisten Bundesländern auf der Liste, weil in der Vergangenheit Vertreter dieser Rasse in tödlichen Attacken verwickelt waren. "Galileo" hat Staffordshire-Terrier-Dame Pina und ihren Besitzer besucht und mit unbequemen Fragen konfrontiert. Rechte: ProSieben

