Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Jacke der Zukunft

ProSiebenFolge vom 04.05.2019
Jacke der Zukunft

Jacke der ZukunftJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 04.05.2019: Jacke der Zukunft

54 Min.Folge vom 04.05.2019Ab 12

In den USA gibt es eine smarte Jeansjacke, mit der sich das eigene Handy bedienen lässt. Was kann eine Smartclothing-Jeansjacke, die auf den ersten Blick ganz normal aussieht? Obwohl es die Jacke bisher nur in Amerika zu kaufen gibt, hat "Galileo" sie getestet. Rechte: ProSieben

Alle verfügbaren Folgen