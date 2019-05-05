Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Größter Teenager der Welt

ProSiebenFolge vom 05.05.2019
Größter Teenager der Welt

Galileo

Folge vom 05.05.2019: Größter Teenager der Welt

53 Min.Folge vom 05.05.2019Ab 12

Robert Bobroczkyi ist 2,31 Meter groß - und damit der größte Teenager der Welt. Und welchen Sport können große Menschen besonders gut ausüben? Klar, Basketball! Um einmal NBA-Profi zu werden, ist Robert sogar aus seinem Heimatland Rumänien in die USA gezogen. "Galileo" begleitet den größten Teenager der Welt. Rechte: ProSieben

