Galileo

10 Fragen an einen Ex-Einbrecher

ProSieben Folge vom 06.05.2019
10 Fragen an einen Ex-Einbrecher

10 Fragen an einen Ex-EinbrecherJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 06.05.2019: 10 Fragen an einen Ex-Einbrecher

48 Min. Folge vom 06.05.2019 Ab 12

Vom skrupellosen Profi-Einbrecher zurück in ein normales Leben - kann das funktionieren? Hammed Khamis ist genau diesen Weg gegangen. Heute ist er Streetworker und berät andere, wie sie sich gegen Einbrecher schützen können. Galileo hat ihn getroffen. Wie hat er es geschafft, ein neues Leben anzufangen? Rechte: ProSieben

