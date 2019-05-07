Zum Inhalt springenBarrierefrei
Größte Fahrschule der Welt

ProSiebenFolge vom 07.05.2019
Folge vom 07.05.2019: Größte Fahrschule der Welt

Folge vom 07.05.2019

Diese Fahrschule in China ist sicher einer der sonderbarsten der Welt. Mit Hilfe eines Streichelzoos, einer VR-Brille und eines Testgeländes lernen die Fahrschüler das Autofahren. Praxisstunden werden nicht auf den Straßen, sondern per Simulator durchgeführt. Wie das funktioniert? Wir haben es uns angesehen. Rechte: ProSieben

