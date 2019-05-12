Galileo
Folge vom 12.05.2019: Grüne Grills to go
51 Min.Folge vom 12.05.2019Ab 12
Aluschalen-Einweggrills sind besonders beliebt für die spontane Grillfeier am See. Allerdings landen diese nach dem Grillen einfach im Müll. Inzwischen gibt es ökologische Alternativen aus Bambusholz oder Edelstahl. Wie diese funktionieren und ob das Fleisch damit auch wirklich lecker gelingt, hat Jumbo Schreiner zusammen mit Grillprofi Christian Reich getestet. Rechte: ProSieben
