Galileo

Grüne Grills to go

ProSieben Folge vom 12.05.2019
Grüne Grills to go

Grüne Grills to goJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 12.05.2019: Grüne Grills to go

51 Min. Ab 12

Aluschalen-Einweggrills sind besonders beliebt für die spontane Grillfeier am See. Allerdings landen diese nach dem Grillen einfach im Müll. Inzwischen gibt es ökologische Alternativen aus Bambusholz oder Edelstahl. Wie diese funktionieren und ob das Fleisch damit auch wirklich lecker gelingt, hat Jumbo Schreiner zusammen mit Grillprofi Christian Reich getestet. Rechte: ProSieben

