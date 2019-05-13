Galileo
Folge vom 13.05.2019: Adventurez Fukushima
53 Min.Folge vom 13.05.2019Ab 12
2011 trifft ein Tsunami die Küste vor Fukushima, ein Atomkraftwerk explodiert - eine riesige Katastrophe für die Menschen dort. Doch jetzt werden ausgerechnet dorthin Touren für Touristen angeboten! Wie sieht so eine Tour ins radioaktive Gebiet aus? Und wie gefährlich ist das wirklich? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler hat bei einer Tour nach Fukushima mitgemacht. Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
