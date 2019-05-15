Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

ProSieben
Folge vom 15.05.2019
Folge vom 15.05.2019: Mobile Imker

49 Min.
Ab 12

Bienen können lästig sein, sind aber von großer Bedeutung, denn ohne sie würden unter anderem keine Äpfel, Avocados oder Mandeln wachsen. Doch was ist, wenn nicht genug Bienen an einem Ort vorhanden sind? Dann kommt David Hackenberg. Er transportiert hunderte Bienenstöcke quer durch Amerika. Wie funktioniert sowas und warum ist das überhaupt notwendig? "Galileo" hat es herausgefunden. Rechte: ProSieben

