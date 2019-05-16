Galileo
Folge vom 16.05.2019: Konsumgigant Venedig
52 Min.Folge vom 16.05.2019Ab 12
Ein absoluter Touristenmagnet. Jährlich kommen fast 30 Millionen Besucher in die Stadt. Den 55.000 Einwohnern wird es jetzt zu viel, deswegen wird jetzt sogar Eintritt verlangt. Wie überlastet ist Venedig? Und wie gut verdient die Lagunenstadt mit den Touristen Geld? "Galileo" hat die Menschen hinter dem Geschäft mit Venedig aufgespürt. Rechte: ProSieben
