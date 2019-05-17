Warum ist argentinisches Rindfleisch so billig?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 17.05.2019: Warum ist argentinisches Rindfleisch so billig?
Ein saftiges argentinisches Steak gilt in Deutschland als Premium-Produkt! 250 Gramm gibt's im Discounter aber für nur 4,25 Euro. Wie kann das so günstig sein? Antworten darauf erhält "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe auf einer Rinderfarm in Argentinien und erfährt am eigenen Leib, wie hart die Arbeit auf einer Farm ist. Rechte: ProSieben
