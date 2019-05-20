Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Brexit: Das Ende der EU

ProSiebenFolge vom 20.05.2019
Brexit: Das Ende der EU

Brexit: Das Ende der EUJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 20.05.2019: Brexit: Das Ende der EU

53 Min.Folge vom 20.05.2019Ab 12

Brexit, neue Gesetze und kommendes Wochenende findet die Europawahl statt. Doch was wäre eigentlich, wenn es die EU nicht mehr gäbe? Würden wir das überhaupt bemerken oder würde alles genau so bleiben, wie es ist? Galileo hat ein Experiment gestartet und zeigt, welche Auswirkungen ein plötzliches Ende der EU auf den Alltag hier in Deutschland hätte. Rechte: ProSieben

Alle verfügbaren Folgen