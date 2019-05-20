Galileo
Folge vom 20.05.2019: Brexit: Das Ende der EU
53 Min.Folge vom 20.05.2019Ab 12
Brexit, neue Gesetze und kommendes Wochenende findet die Europawahl statt. Doch was wäre eigentlich, wenn es die EU nicht mehr gäbe? Würden wir das überhaupt bemerken oder würde alles genau so bleiben, wie es ist? Galileo hat ein Experiment gestartet und zeigt, welche Auswirkungen ein plötzliches Ende der EU auf den Alltag hier in Deutschland hätte. Rechte: ProSieben
