Galileo
Folge vom 21.05.2019: AdventureZ Kidnapping
48 Min.Folge vom 21.05.2019Ab 12
Ein sonderbarer Trend aus den USA: Kidnapping. Aus der ganzen Welt pilgern derzeit Menschen in die Vereinigten Staaten, um sich entführen zu lassen. Und zwar legal, freiwillig und komplett auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten. Klingt skurril, ist aber ein Riesengeschäft. Galileo-Reporter Florian hat es ausprobiert und eine ganz individuelle Kidnapping-Erfahrung gemacht. Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
