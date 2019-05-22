Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 22.05.2019
47 Min. Ab 12

Mein Leben mit HyperhidroseGerade jetzt, wo die Temperaturen nach oben klettern, ist auch wieder Schwitzen angesagt. Was für viele ganz normal ist, ist für Sophie ein echtes Problem. Sie leidet nämlich an Hyperhidrose - der Schwitz-Krankheit. Während der durchschnittliche Mensch etwa einen halben Liter pro Tag schwitzt, ist es bei Sophie die zehnfache Menge. Wie sieht der Alltag mit dieser Krankheit aus? Galileo hat die Hyperhidrose-Patientin besucht. Rechte: ProSieben

