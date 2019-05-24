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Galileo

DIY Verkehrspolizisten Moskau

ProSiebenFolge vom 24.05.2019
DIY Verkehrspolizisten Moskau

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Galileo

Folge vom 24.05.2019: DIY Verkehrspolizisten Moskau

40 Min.Folge vom 24.05.2019Ab 12

Mit Aufklebern und Youtube-Videos gegen Rowdies und Egoismus auf Russlands Straßen? Die Jugendbewegung "StopHam" hat sich das zum Ziel gesetzt. Mit eigenwilligen Methoden - mal höflich, mal handfest - wollen sie der Polizei unter die Arme greifen. Bei der Bevölkerung kommt das gut an. Doch funktioniert das Konzept von "StopHam" auch? Galileo hat ein Mitglied der Gruppe begleitet. Rechte: ProSieben

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