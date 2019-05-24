DIY Verkehrspolizisten MoskauJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 24.05.2019: DIY Verkehrspolizisten Moskau
40 Min.Folge vom 24.05.2019Ab 12
Mit Aufklebern und Youtube-Videos gegen Rowdies und Egoismus auf Russlands Straßen? Die Jugendbewegung "StopHam" hat sich das zum Ziel gesetzt. Mit eigenwilligen Methoden - mal höflich, mal handfest - wollen sie der Polizei unter die Arme greifen. Bei der Bevölkerung kommt das gut an. Doch funktioniert das Konzept von "StopHam" auch? Galileo hat ein Mitglied der Gruppe begleitet. Rechte: ProSieben
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen