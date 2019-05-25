Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Stadt der Sneaker

ProSiebenFolge vom 25.05.2019
Stadt der Sneaker

Stadt der SneakerJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 25.05.2019: Stadt der Sneaker

53 Min.Folge vom 25.05.2019Ab 12

Sneaker - das Lifestyle-Produkt schlechthin. Das Besondere: Jeder fünfte Sneaker der Welt kommt aus einer Stadt in China. "Galileo" hat dort hinter die Kulissen einer gigantischen Sneaker-Fabrik geblickt und praktische Tricks und Tipps rund um die beliebten Turnschuhe bekommen. Rechte: ProSieben

Alle verfügbaren Folgen