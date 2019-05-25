Galileo
Folge vom 25.05.2019: Stadt der Sneaker
Folge vom 25.05.2019
Sneaker - das Lifestyle-Produkt schlechthin. Das Besondere: Jeder fünfte Sneaker der Welt kommt aus einer Stadt in China. "Galileo" hat dort hinter die Kulissen einer gigantischen Sneaker-Fabrik geblickt und praktische Tricks und Tipps rund um die beliebten Turnschuhe bekommen. Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
