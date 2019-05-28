Galileo
Drohnen-Abwehr Meldungen über Drohnen, die Flugzeugen gefährlich nah kommen und sogar ganze Flughäfen lahmlegen, häufen sich. Meistens sind das Schülerstreiche. Trotzdem: wie bekommt man die Drohnen weg vom sicherheitsrelevanten Luftraum? Galileo zeigt, welche Möglichkeiten es gibt. Rechte: ProSieben
