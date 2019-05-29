Zum Inhalt springenBarrierefrei
10 Fragen: Makler

ProSieben
Folge vom 29.05.2019
10 Fragen MaklerMakler verdienen zu viel, sind unseriös und sie tun nichts oder zu wenig für ihre Provision. Die Urteile über Makler halten sich hartnäckig. Aber sind die wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Wir haben einen Makler einen Tag lang durch seinen Job begleitet und ihm 10 sehr direkte Fragen gestellt. Rechte: ProSieben

