Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Adventurez Tornadojäger

ProSiebenFolge vom 04.06.2019
Adventurez Tornadojäger

Adventurez TornadojägerJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 04.06.2019: Adventurez Tornadojäger

53 Min.Folge vom 04.06.2019Ab 12

Die meisten Menschen fürchten sich davor: Tornados. Bei den Tornadojägern ist das ganz anders. Sie machen ein Business daraus und jagen lebensgefährlichen Tornados hinterher. Satte 3.500 Dollar zahlen Kunden für diese Adrenalinfahrt. Ihre Trucks sind mit kugelsicheren Scheiben und Überrollkäfigen ausgestattet. Wie gefährlich diese Touren sind? Galileo war dabei. Rechte: ProSieben

Alle verfügbaren Folgen