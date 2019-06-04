Galileo
Folge vom 04.06.2019: Adventurez Tornadojäger
53 Min.Folge vom 04.06.2019Ab 12
Die meisten Menschen fürchten sich davor: Tornados. Bei den Tornadojägern ist das ganz anders. Sie machen ein Business daraus und jagen lebensgefährlichen Tornados hinterher. Satte 3.500 Dollar zahlen Kunden für diese Adrenalinfahrt. Ihre Trucks sind mit kugelsicheren Scheiben und Überrollkäfigen ausgestattet. Wie gefährlich diese Touren sind? Galileo war dabei. Rechte: ProSieben
