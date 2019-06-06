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Galileo

10 Fragen an einen Influencer

ProSiebenFolge vom 06.06.2019
10 Fragen an einen Influencer

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Galileo

Folge vom 06.06.2019: 10 Fragen an einen Influencer

53 Min.Folge vom 06.06.2019Ab 12

Influencer sind die neue Macht - diesen Eindruck könnte man spätestens seit dem über 13 Millionen Mal geklickten Video von YouTuber Rezo meinen. Die Politik streitet über sie - die Jugend klickt sie - und sie sorgen gerade für so viel Zündstoff, dass sogar der Guardian und die New York Times über die deutschen Influencer berichtet. Wie reagiert ein erfolgreicher Influencer auf die zehn "Galileo"-Fragen, die sich sonst niemand zu stellen traut? Und: Die 5 größten Secrets über Samsung. Rechte: ProSieben

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