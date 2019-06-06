10 Fragen an einen InfluencerJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 06.06.2019: 10 Fragen an einen Influencer
53 Min.Folge vom 06.06.2019Ab 12
Influencer sind die neue Macht - diesen Eindruck könnte man spätestens seit dem über 13 Millionen Mal geklickten Video von YouTuber Rezo meinen. Die Politik streitet über sie - die Jugend klickt sie - und sie sorgen gerade für so viel Zündstoff, dass sogar der Guardian und die New York Times über die deutschen Influencer berichtet. Wie reagiert ein erfolgreicher Influencer auf die zehn "Galileo"-Fragen, die sich sonst niemand zu stellen traut? Und: Die 5 größten Secrets über Samsung. Rechte: ProSieben
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen