ProSiebenFolge vom 11.06.2019
Folge vom 11.06.2019: Trip zur Superhelden-Liga

53 Min.Folge vom 11.06.2019Ab 12

Wer denkt, die Justice League gäbe es nur im Fernsehen zu sehen, der liegt falsch. Denn sie patrouilliert auch im echten Leben durch die Straßen von San Diego und sorgt dort für Recht und Ordnung. "Galileo"- Reporter Florian Eich hat sich selbst zum Superhelfen ausbilden lassen und die Jungs und Mädels der "Xtreme Justice League" bei ihrem Kampf gegen das Böse begleitet. Rechte: ProSieben

