Galileo

Folge vom 13.06.2019
Galileo

52 Min. Ab 12

Aufregung in Hawkins, Texas! Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Das Besondere an ihm: Er heißt nicht Joe oder Bill, sondern Manfred! Der waschechte Berliner schaut in dem kleinen Örtchen mit 1.700 Einwohnern nach dem Rechten. Bisher ist er der einzige Deutsche, der es in Amerika bis auf den Posten des Sheriffs geschafft hat. "Galileo" hat ihn auf seiner Polizeiwache besucht. Rechte: ProSieben

