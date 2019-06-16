Galileo
Folge vom 16.06.2019: Urlaubschallenge Geheimtipp
52 Min.Folge vom 16.06.2019Ab 12
Wohin geht's in den Urlaub? Die Antwort darauf lautet bei vielen Deutschen: Spanien, vor allem Mallorca. Doch wer Urlaub abseits der typischen Touri-Länder machen möchte und dabei noch Geld sparen will, der sollte auf jeden Fall zwei Geheimtipps auf dem Schirm haben: "Galileo"-Reporter Funda Vanroy und Matthias Fiedler haben Kefalonia und Montenegro ausgecheckt und herausgefunden, was diese Orte so besonders macht. Rechte: ProSieben
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen