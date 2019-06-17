Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Science Super Hero: Faultierkämmen

ProSiebenFolge vom 17.06.2019
Science Super Hero: Faultierkämmen

Science Super Hero: FaultierkämmenJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 17.06.2019: Science Super Hero: Faultierkämmen

53 Min.Folge vom 17.06.2019Ab 12

Der Medikamenten-Einsatz in der Nutztierhaltung führt dazu, dass sich Keime in unserem Körper immer seltener mit vorhandenen Antibiotika bekämpfen lassen. Die Lösung für dieses Problem hängt im Regenwald von Panama: Im Fell von Faultieren finden sich Mikroorganismen, aus denen sich neue, effektivere Antibiotika herstellen lassen. Galileo begleitet Forscher dabei, wie sie mit Faultierdreck Keimen den Kampf ansagen. Rechte: ProSieben

Alle verfügbaren Folgen