Folge vom 17.06.2019: Science Super Hero: Faultierkämmen
Der Medikamenten-Einsatz in der Nutztierhaltung führt dazu, dass sich Keime in unserem Körper immer seltener mit vorhandenen Antibiotika bekämpfen lassen. Die Lösung für dieses Problem hängt im Regenwald von Panama: Im Fell von Faultieren finden sich Mikroorganismen, aus denen sich neue, effektivere Antibiotika herstellen lassen. Galileo begleitet Forscher dabei, wie sie mit Faultierdreck Keimen den Kampf ansagen. Rechte: ProSieben
