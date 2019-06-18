Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

X-Days: Busreiniger

ProSiebenFolge vom 18.06.2019
Folge vom 18.06.2019: X-Days: Busreiniger

48 Min. Ab 12

Essensreste auf dem Boden, Kaugummi auf dem Sitz oder Graffitis an der Wand - wir hinterlassen täglich alles Mögliche an Dreck in unseren öffentlichen Verkehrsmitteln. Damit wir davon am nächsten Morgen nichts mehr sehen, reinigen jede Nacht Menschen unsere Busse. Galileo-Reporter Vincent Dehler schlüpft für drei Tage bzw. Nächte in die Rolle eines echten Busreinigers und merkt schnell, dass dieser Job nicht nur ganz schön dreckig, sondern auch richtig anstrengend ist! X-Days: Busreiniger! Rechte: ProSieben

