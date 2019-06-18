Galileo
Folge vom 18.06.2019: X-Days: Busreiniger
Essensreste auf dem Boden, Kaugummi auf dem Sitz oder Graffitis an der Wand - wir hinterlassen täglich alles Mögliche an Dreck in unseren öffentlichen Verkehrsmitteln. Damit wir davon am nächsten Morgen nichts mehr sehen, reinigen jede Nacht Menschen unsere Busse. Galileo-Reporter Vincent Dehler schlüpft für drei Tage bzw. Nächte in die Rolle eines echten Busreinigers und merkt schnell, dass dieser Job nicht nur ganz schön dreckig, sondern auch richtig anstrengend ist! X-Days: Busreiniger! Rechte: ProSieben
