Folge vom 21.06.2019: German Dream: Secondhand-König
Folge vom 21.06.2019
Dass sich auch mit Secondhand-Ware noch richtig Geld verdienen lässt, zeigt Christian Wegner. Über seine Internet-Plattform wurden inzwischen 190 Millionen Artikel verkauft. Galileo schaut hinter die Kulissen des Secondhand-Riesen und redet mit dem Mann, der es mit einer cleveren Idee und harter Arbeit vom Arbeitslosen zum Millionär geschafft hat. Rechte: ProSieben
