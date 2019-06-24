Galileo
Folge vom 24.06.2019: Stadt, Land, Welt
49 Min.Folge vom 24.06.2019Ab 12
Galileo sucht wieder den Sieger bei Stadt, Land, Welt! Diesmal der Buchstabe C. C für Chinatown in Bangkok, hier muss Christoph Karrasch eine Garküche betreiben. Und C für Costa Rica - Kontrahent und Galileo-Reporter Jan Stremmel muss hier Briefträger spielen. Wer hat die härteren Aufgaben zu erfüllen, wer schlägt sich besser im fremden Land und fremden Job? Und wenn küren die Zuschauer zum Sieger? Rechte: ProSieben
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen