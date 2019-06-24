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Galileo

Stadt, Land, Welt

ProSiebenFolge vom 24.06.2019
Stadt, Land, Welt

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Galileo

Folge vom 24.06.2019: Stadt, Land, Welt

49 Min.Folge vom 24.06.2019Ab 12

Galileo sucht wieder den Sieger bei Stadt, Land, Welt! Diesmal der Buchstabe C. C für Chinatown in Bangkok, hier muss Christoph Karrasch eine Garküche betreiben. Und C für Costa Rica - Kontrahent und Galileo-Reporter Jan Stremmel muss hier Briefträger spielen. Wer hat die härteren Aufgaben zu erfüllen, wer schlägt sich besser im fremden Land und fremden Job? Und wenn küren die Zuschauer zum Sieger? Rechte: ProSieben

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