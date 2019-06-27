Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

10 Fragen an den Schlachter

ProSiebenFolge vom 27.06.2019
10 Fragen an den Schlachter

10 Fragen an den SchlachterJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 27.06.2019: 10 Fragen an den Schlachter

47 Min.Folge vom 27.06.2019Ab 12

Zum Metzger und Dorfschlachter Alex kommen die Leute von weit her, um in seiner Landmetzgerei einzukaufen. Er behauptet: bei ihm kann man getrost Fleisch kaufen, denn die Tiere haben vor der Schlachtung nicht gelitten. Und: der Schlachter bezeichnet sich selbst als extrem tierlieb. Wie geht das zusammen - Tierliebe und Tiere töten? Galileo hat dem Mann 10 sehr direkte Fragen gestellt. Rechte: ProSieben

Alle verfügbaren Folgen