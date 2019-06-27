Galileo
Folge vom 27.06.2019: 10 Fragen an den Schlachter
47 Min.Folge vom 27.06.2019Ab 12
Zum Metzger und Dorfschlachter Alex kommen die Leute von weit her, um in seiner Landmetzgerei einzukaufen. Er behauptet: bei ihm kann man getrost Fleisch kaufen, denn die Tiere haben vor der Schlachtung nicht gelitten. Und: der Schlachter bezeichnet sich selbst als extrem tierlieb. Wie geht das zusammen - Tierliebe und Tiere töten? Galileo hat dem Mann 10 sehr direkte Fragen gestellt. Rechte: ProSieben
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen