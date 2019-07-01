Galileo
Folge vom 01.07.2019: Stadt, Land, Welt
43 Min.Folge vom 01.07.2019Ab 12
Sengende Hitze gegen den eiskalten Ozean! Ohne Taucherausrüstung sucht "Galileo"-Reporterin Funda Vanroy im philippinischen Meer nach wertvollen Seeohren, während ihr Kollege Jan Stremmel bei 45 Grad Außentemperatur tonnenweise Holz zu Kohle verbrennt! Wer gewinnt "Stadt-Land-Welt"? "Galileo" hat die beiden zum Duell herausgefordert. Rechte: ProSieben
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen