Galileo

X-Days Imker

ProSieben Folge vom 09.07.2019
X-Days Imker

X-Days ImkerJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 09.07.2019: X-Days Imker

48 Min. Ab 12

Mhhh, Honig! Der goldgelbe Brotaufstrich ist in Deutschland allgegenwärtig - für Imker gibt es also ordentlich zu tun. Aber was muss man beachten, um mit den kleinen Bienen arbeiten zu können? Um das herauszufinden, hat sich "Galileo"-Reporterin Claire Oelkers drei Tage als Imkerin versucht. Rechte: ProSieben

