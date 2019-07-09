Galileo
Folge vom 09.07.2019: X-Days Imker
48 Min.Folge vom 09.07.2019Ab 12
Mhhh, Honig! Der goldgelbe Brotaufstrich ist in Deutschland allgegenwärtig - für Imker gibt es also ordentlich zu tun. Aber was muss man beachten, um mit den kleinen Bienen arbeiten zu können? Um das herauszufinden, hat sich "Galileo"-Reporterin Claire Oelkers drei Tage als Imkerin versucht. Rechte: ProSieben
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen