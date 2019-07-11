Trip zu den Schatzsuchern von Forrest FennJetzt kostenlos streamen
Folge vom 11.07.2019: Trip zu den Schatzsuchern von Forrest Fenn
50 Min.Folge vom 11.07.2019Ab 12
Zahlreiche Foren, Facebook-Gruppen und Youtube-Channels rätseln über den Goldschatz von Forrest Fenn. Der Millionär behauptet, dass er eine Schatztruhe mit einem geschätzten Wert von 1,3 Millionen Dollar in den Rocky Mountains versteckt hat! Sucher aus aller Welt wollen den mysteriösen Schatz finden - Sacha Johnston aus Albuquerque ist eine von ihnen. "Galileo" hat sie getroffen und sich gemeinsam mit ihr auf Schatzsuche durch die Rocky Mountains begeben. Rechte: ProSieben
