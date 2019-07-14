Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Puma als Haustier

ProSieben
Folge vom 14.07.2019
Puma als Haustier

52 Min.
Ab 12

Messi ist ein drei Jahre alter Puma - und lebt in einer ganz normalen Wohnung gemeinsam mit seinen Besitzern Alexander und Mascha. Er geht sogar wie ein Hund in die Hundeschule! Doch wie artgerecht ist das Leben für den Puma? "Galileo" hat ihn besucht. Rechte: ProSieben

