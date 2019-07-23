Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Erstes schwimmendes AKW

ProSiebenFolge vom 23.07.2019
Erstes schwimmendes AKW

Erstes schwimmendes AKWJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 23.07.2019: Erstes schwimmendes AKW

48 Min.Folge vom 23.07.2019Ab 12

Das erste schwimmende Atomkraftwerk der Welt schippert bald über das russische Nordmeer, um unwegsame Gegenden in Sibirien mit Strom zu versorgen. Umweltschützer warnen jetzt vor einem Tschernobyl auf dem Wasser. Wie sicher ist das Wasser-AKW tatsächlich? Und was passiert, wenn es in Seenot gerät? Als erstes deutsches Fernsehteam ist "Galileo" mit an Bord. Rechte: ProSieben

Alle verfügbaren Folgen