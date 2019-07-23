Galileo
Folge vom 23.07.2019: Erstes schwimmendes AKW
Das erste schwimmende Atomkraftwerk der Welt schippert bald über das russische Nordmeer, um unwegsame Gegenden in Sibirien mit Strom zu versorgen. Umweltschützer warnen jetzt vor einem Tschernobyl auf dem Wasser. Wie sicher ist das Wasser-AKW tatsächlich? Und was passiert, wenn es in Seenot gerät? Als erstes deutsches Fernsehteam ist "Galileo" mit an Bord. Rechte: ProSieben
