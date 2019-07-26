Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

ProSiebenFolge vom 26.07.2019
Folge vom 26.07.2019

Piloten sind cool, fliegen um die Welt und verdienen super: Das ist der Ruf, der den Fliegern vorauseilt. Einem Traumlohn steht jedoch eins im Weg: Alle wollen günstig fliegen. Die Billigairlines führen deshalb einen harten Preiskampf - auch auf Kosten der Piloten und der Sicherheit. "Galileo" hat einer Billig-Airline-Pilotin zehn sehr direkte Fragen gestellt. Rechte: ProSieben

