Folge vom 26.07.2019: 10 Fragen an den Piloten einer Billigairline
Folge vom 26.07.2019
Piloten sind cool, fliegen um die Welt und verdienen super: Das ist der Ruf, der den Fliegern vorauseilt. Einem Traumlohn steht jedoch eins im Weg: Alle wollen günstig fliegen. Die Billigairlines führen deshalb einen harten Preiskampf - auch auf Kosten der Piloten und der Sicherheit. "Galileo" hat einer Billig-Airline-Pilotin zehn sehr direkte Fragen gestellt. Rechte: ProSieben
