ProSiebenFolge vom 29.07.2019
Folge vom 29.07.2019: Kalorienbomben mit Null Kalorien

53 Min.Folge vom 29.07.2019Ab 12

Kalorienbomben mit Null KalorienMayonnaise, Schokolade, Erdnussbutter - krasse Kalorienbomben, aber leider viel zu lecker, um darauf zu verzichten. Muss auch nicht sein, denn Kalorienbomben gibt es immer öfter in Supermärkten und Sportshops auch ohne Kalorien. Wie geht das eigentlich? Ist das wirklich gesund? Und schmecken die Zero-Produkte auch so gut wie das Original? Rechte: ProSieben

