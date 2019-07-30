German Dream: Europapark RustJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 30.07.2019: German Dream: Europapark Rust
Mit mehr als fünf Millionen Besuchern pro Jahr ist der Europark der erfolgreichste Freizeitpark in Deutschland. Doch wer steckt eigentlich hinter dem Familienunternehmen? Vater und Sohn der Familie Mack sind Achterbahn-Bauer und beschließen 1972 nach einem USA-Urlaub, in Deutschland einen Vergnügungspark zu errichten. "Galileo" erzählt eine deutsche Erfolgsgeschichte. Rechte: ProSieben
