Galileo
Folge vom 31.07.2019: Lost Place Wittenoom
52 Min.Folge vom 31.07.2019Ab 12
Wittenoom - einst Sehnsuchtsziel vieler europäischer Auswanderer. Heute ist der Ort im australischen Outback asbestverseucht und unbewohnbar. 80 Prozent der ehemaligen Einwohner sind gestorben, der Rest weggezogen. "Galileo"-Reporter Raphael wagt sich in die Geisterstadt und trifft einen Österreicher, dem das herzlich egal zu sein scheint. Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
