Galileo

Lost Place Wittenoom

ProSieben
Folge vom 31.07.2019
Lost Place Wittenoom

Folge vom 31.07.2019: Lost Place Wittenoom

52 Min.
Folge vom 31.07.2019
Ab 12

Wittenoom - einst Sehnsuchtsziel vieler europäischer Auswanderer. Heute ist der Ort im australischen Outback asbestverseucht und unbewohnbar. 80 Prozent der ehemaligen Einwohner sind gestorben, der Rest weggezogen. "Galileo"-Reporter Raphael wagt sich in die Geisterstadt und trifft einen Österreicher, dem das herzlich egal zu sein scheint. Rechte: ProSieben

