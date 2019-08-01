Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

German Dream: Die gute Schokolade

ProSieben
Folge vom 01.08.2019
German Dream: Die gute Schokolade

41 Min.
Folge vom 01.08.2019
Ab 12

Durch Schokolade essen die Welt retten? Was zu gut klingt um wahr zu sein, ist das Geschäftsmodel des 21jährigen Felix Finkbeiner. Galileo trifft den jungen Mann, der mit seiner "Guten Schokolade" nicht nur Kinderarbeit entgegenwirkt, sondern zusätzlich auch noch über 8,8 Millionen Bäume gepflanzt hat. Rechte: ProSieben

