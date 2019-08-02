Galileo
Folge vom 02.08.2019: Lost Place Schlösser Türkei
53 Min.Folge vom 02.08.2019Ab 12
Einmal in einem richtigen Schloss wohnen - ein Kindheitstraum, der in der Türkei wahr werden sollte. Dort hat man eine Art Wunderland-Wohnanlage mit 732 Schlössern errichtet - die alle genau gleich aussehen! Doch die Anlage steht leer und verfällt. Was ist das für ein Projekt? Wer sollte hier einmal wohnen? "Galileo" begibt sich auf Spurensuche. Rechte: ProSieben
