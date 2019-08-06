Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

X-Days Eisdiele

ProSiebenFolge vom 06.08.2019
Folge vom 06.08.2019: X-Days Eisdiele

50 Min.Folge vom 06.08.2019Ab 12

Je länger die Schlange, desto stressiger ihr Job: Für die Mitarbeiter von Eisdielen sind heiße Sommertage die größte Herausforderung. Galileo-Reporterin Claire Oelkers arbeitet zwei Tage in der größten Eisdiele Deutschlands mit, wo täglich 12.000 Kugeln über den Tresen gehen. Wie fordernd ist das Geschäft mit dem Eis für die Mitarbeiter? Rechte: ProSieben

