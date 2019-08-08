Galileo
Folge vom 08.08.2019: Lost Place Bikini-Atoll
50 Min.Folge vom 08.08.2019Ab 12
Am anderen Ende der Welt, mitten in der Südsee liegt das Bikini-Atoll: Auf den ersten Blick ein Inselparadies, auf dem vor 60 Jahren Atomtests stattfanden und das bis heute komplett verstrahlt ist. Mittlerweile darf das Gebiet wieder betreten werden. Aber kann man dort auch ungefährdet leben? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler hat den Trip zum Atom-Atoll gewagt und sich das Südsee-Paradies mit dem dunklen Geheimnis genauer angeschaut. Rechte: ProSieben
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen