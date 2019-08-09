Galileo
Folge vom 09.08.2019: Wohnen extrem
49 Min.Folge vom 09.08.2019Ab 12
Eng und teuer ist es in unseren Großstädten und Metropolen. Doch wie leben Menschen, wenn Mieten immer teurer werden und Immobilien unbezahlbar? "Galileo"-Reporterin Claire Oelkers begibt sich auf Wohnmission in die kleinsten Buden der Welt. Rechte: ProSieben
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen