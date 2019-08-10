Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 10.08.2019
Folge vom 10.08.2019: Unterwasser-Rasenmäher

52 Min.Folge vom 10.08.2019Ab 12

Jürgen Sepp hat einen außergewöhnlichen Beruf: Er ist Unterwassermäher. Das heißt, er befreit Seen von Unterwasserpflanzen und der sogenannten Wasserpest, damit Sonnenanbeter und Wasserratten auch in Zukunft gefahrenfrei in Badeseen schwimmen können. "Galileo" hat Jürgen besucht. Rechte: ProSieben

